Комісар з оборони вірить, що ЄС може збільшити військову підтримку України

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європа має ресурси на одночасне зміцнення власної безпеки та збільшення військової допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю New Eastern Europe.

Кубілюс нагадав, що за три роки повномасштабного вторгнення Росії європейські держави та США надали Україні приблизно однакову суму військової допомоги – 60 мільярдів євро.

"Допомога Європейського Союзу Україні на оборону становила менше 0,1% ВВП, а для американців – те саме, менше 0,1% ВВП. Оскільки ми готові витратити 3,5% ВВП на нашу оборону, то ми все ще можемо надати 0,1%", – упевнений він.

Єврокомісар додав, що нинішня частка військової допомоги Україні з боку європейських союзників "не є чимось, що для нас неможливо збільшити".

"Питання полягає в тому, як і яким чином наша стратегія буде підтримувати Україну, а також яка наша довгострокова стратегія щодо Росії. Сподіваюся, що ми будемо набагато чіткішими у нашому стратегічному підході, що дозволить нам також ефективніше підтримувати Україну", – зазначив Кубілюс.

Нагадаємо, саміт Північноатлантичного Альянсу наприкінці червня встановив нову ціль оборонних витрат у 5% ВВП, з них 3,5% ВВП – безпосередньо на оборону.

При цьому члени НАТО погодились, що у витрати на оборону буде також зараховуватись допомога Україні.

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