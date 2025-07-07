Комиссар по вопросам обороны верит, что ЕС может увеличить военную поддержку Украины

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Европа имеет ресурсы для одновременного укрепления собственной безопасности и увеличения военной помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью New Eastern Europe.

Кубилюс напомнил, что за три года полномасштабного вторжения России европейские государства и США предоставили Украине примерно одинаковую сумму военной помощи – 60 миллиардов евро.

"Помощь Европейского Союза Украине на оборону составила менее 0,1% ВВП, а для американцев – то же самое, менее 0,1% ВВП. Поскольку мы готовы потратить 3,5% ВВП на нашу оборону, то мы все еще можем предоставить 0,1%", – уверен он.

Еврокомиссар добавил, что нынешняя доля военной помощи Украине со стороны европейских союзников "не является чем-то, что для нас невозможно увеличить".

"Вопрос заключается в том, как и каким образом наша стратегия будет поддерживать Украину, а также какова наша долгосрочная стратегия в отношении России. Надеюсь, что мы будем гораздо четче в нашем стратегическом подходе, что позволит нам также более эффективно поддерживать Украину", – отметил Кубилюс.

Напомним, саммит Североатлантического Альянса в конце июня установил новую цель оборонных расходов в 5% ВВП, из них 3,5% ВВП – непосредственно на оборону.

При этом члены НАТО согласились, что в расходы на оборону будет также зачисляться помощь Украине.

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