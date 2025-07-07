В Чехии рассказали, сколько продлится расследование масштабного блэкаута в стране

Расследование масштабного отключения электроэнергии в Чехии продлится несколько недель, к нему также планируют привлечь экспертов из Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь чешского оператора энергосети ČEPS Хана Климова, которую цитирует Radio Prague International.

В частности, по ее словам, в расследовании примут участие эксперты из европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

В целях профилактики ČEPS также планирует провести проверку выбранных линий электропередачи.

Напомним, днем 4 июля значительная часть Чехии, включая столицу Прагу, внезапно осталась без электроэнергии.

Вечером того же дня чешский оператор энергосети ČEPS заявил, что массовое отключение электроэнергии в стране произошло в результате технической неисправности.