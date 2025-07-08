Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що підписав наказ, який із 7 липня запроваджує нову структуру Міністерства закордонних справ.

Про це Сибіга розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що нова структура відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам.

Зокрема, у міністерстві більше не буде департаменту роззброєння.

"Це було давно, але колись такий підрозділ дійсно існував. Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України", – повідомив Сибіга.

Також в МЗС створюється окреме управління НАТО. Раніше інтеграція до ЄС і НАТО була обʼєднана в один департамент ЄС і НАТО, так званий "ДЄН".

"Тепер у нас буде департамент Європейського Союзу та управління НАТО. Департамент працюватиме вже над безпосереднім вступом України в ЄС. Управління НАТО додасть нового імпульсу нашій інтеграції на шляху до повноправного членства в Альянсі", – повідомив міністр.

Створюється окреме управління санкційної політики, тоді як раніше питання санкцій було "розкидане" між різними департаментами. Департамент виконуватиме завдання з посилення тиску та з координації елементів різних пакетів, синхронізації, аналізу дотримання санкційних режимів, закриття шляхів їх обходу тощо.

Серед регіональних департаментів будуть перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій. Управління США та Канади буде відʼєднане від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну.

У МЗС вводиться функціональний розподіл заступників. Відтепер будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії, заступник міністра з цифровізації.

Спеціальний представник тепер буде лише з питань Африки. Близький Схід і Північна Африка "відʼєднуються" в окремий департамент.

Також будуть нові окремі управління – наприклад, управління недружніх країн. Сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Ці управління займатимуться не двосторонніми відносинами, а протидією загрозам.

Центральна Азія буде виведена в окреме управління.

Департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України.

Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер створюється департамент світового українства та гуманітарної співпраці.

Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься, зокрема, притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства.

HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації.

Нову роль та вагу в системі МЗС отримають Державна установа "Український інститут" і Дипломатична академія України імені Г. Удовенка, яку планують перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад.

Зʼявляться також такі окремі підрозділи, як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту.

Нагадаємо, Сибіга 21 червня повідомив, що МЗС України готується до структурної реформи, яка має на меті адаптувати її до сучасних викликів безпеки.

Сибіга також повідомив, що президент Володимир Зеленський ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.