В МИД – новая структура: без департамента разоружения и управления НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что подписал приказ, который с 7 июля вводит новую структуру Министерства иностранных дел.

Об этом Сибига рассказал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что новая структура соответствует реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.

В частности, в министерстве больше не будет департамента разоружения.

"Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будет Департамент международной безопасности и обороны Украины", – сообщил Сибига.

Также в МИД создается отдельное управление НАТО. Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО, так называемый "ДЕН".

"Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе", – сообщил министр.

Создается отдельное управление санкционной политики, тогда как ранее вопросы санкций были "разбросаны" между различными департаментами. Департамент будет выполнять задачи по усилению давления и координации элементов различных пакетов, синхронизации, анализа соблюдения санкционных режимов, закрытия путей их обхода и т.д.

Среди региональных департаментов будут первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций. Управление США и Канады будет отделено от Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна.

В МИД вводится функциональное распределение заместителей. Отныне будут первый заместитель, который будет курировать наиболее ответственные направления, заместитель министра по вопросам европейской политики, заместитель министра по международной безопасности, заместитель министра по глобальным вопросам и публичной дипломатии, заместитель министра по цифровизации.

Специальный представитель теперь будет только по вопросам Африки. Ближний Восток и Северная Африка "отделяются" в отдельный департамент.

Также будут новые отдельные управления – например, управление недружественных стран. Сюда будут входить не только Россия, но и ее союзники, такие как Северная Корея или Беларусь. Эти управления будут заниматься не двусторонними отношениями, а противодействием угрозам.

Центральная Азия будет выведена в отдельное управление.

Департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься не только открытием новых рынков и содействием украинским экспортерам и привлечением инвестиций, но и процессами привлечения международной поддержки в восстановлении Украины.

Если раньше МИД имело управление зарубежного украинства, то теперь создается департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества.

Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься, в частности, привлечением России и россиян к ответственности за совершенные зверства.

HR-служба будет называться департаментом персонала и будет сфокусирована прежде всего на привлечении новых кадров и создании мотивации.

Новую роль и вес в системе МИД получат Государственное учреждение "Украинский институт" и Дипломатическая академия Украины имени Г. Удовенко, которую планируют превратить в полноценное высшее учебное заведение.

Появятся также такие отдельные подразделения, как отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.

Напомним, Сибига 21 июня сообщил, что МИД Украины готовится к структурной реформе, которая имеет целью адаптировать его к современным вызовам безопасности.

Сибига также сообщил, что президент Владимир Зеленский принял "определенные кадровые решения" относительно смены руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.