МЗС України готується до структурної реформи, яка має на меті адаптувати її до сучасних викликів безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, одним із ключових кроків стане ліквідація департаменту роззброєння.

"Це ненормально, коли від початку незалежності нашої держави в Міністерстві закордонних справ був департамент роззброєння. Більше такого департаменту в міністерстві не буде", – зазначив Сибіга.

Натомість у структурі МЗС з’являться нові підрозділи, які працюватимуть над зміцненням оборонного потенціалу країни.

"Будуть департаменти, які будуть працювати на посилення наших оборонних спроможностей", – підкреслив міністр.

Сибіга висловив сподівання, що оновлена структура міністерства буде затверджена у найкоротші терміни.

Вона, за його словами, відповідатиме масштабам сучасних викликів, враховуватиме кращі міжнародні дипломатичні практики та сприятиме підвищенню дієвості зовнішньополітичної роботи України.

Варто зазначити, раніше в МЗС розглядали можливість створення департаменту НАТО.

Сибіга також повідомив, що президент Володимир Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

Зеленський повідомив у суботу, що в українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни для збільшення потенціалу у відносинах з партнерами.