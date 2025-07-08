Стефанишина: Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в основополагающих документах ЕС нет позиций, которые бы позволили Венгрии заблокировать фактическое открытие переговоров с Украиной о вступлении.

Об этом она сказала в интервью "Факты ICTV", сообщает "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что в июле в Совете ЕС начала председательствовать Дания, и украинская власть уже имела возможность синхронизировать с Копенгагеном свои планы.

"Была встреча на уровне президента Зеленского, премьера Дании, двух президентов европейских институтов. И соответственно, мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не нужно единогласия решения, решения 27 (стран-членов)", – сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что "на сегодня ни одно из основных положений к документам ЕС не предусматривает обязательства принимать это решение единогласно".

Стефанишина уточнила, что блокирование Венгрией открытия первого переговорного кластера с Украиной стало толчком для глубинного изучения и переосмысления вопроса расширения.

"Такой политический демпинг Венгрии, который уменьшает амбиции Европейского Союза из-за блокировки, стал толчком для анализа и поиска решений, и стало понятно, что ни договор о создании Европейского Союза, ни какие-либо решения, которые приняты на уровне Европарламента или Европейского совета, не имеют обязательств, чтобы это было единогласное решение. Единогласное решение касается только закрытия переговоров или закрытия определенных направлений", – пояснила вице-премьер.

В связи с этим сейчас, добавила она, надо провести коммуникационную и политическую работу с государствами-членами.

Стефанишина отметила, что в этом контексте "Дания настроена достаточно радикально", поскольку она отстаивает "чистоту процедур" и "справедливость".

Дания в начале председательства в Совете ЕС пообещала максимальное давление на Венгрию для разблокирования запуска переговоров с Украиной.

Вместе с тем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала раскрывать, есть ли у ЕС "план Б", если Венгрия и дальше будет блокировать начало фактических переговоров о вступлении Украины.

"ЕвроПравда" уже рассказывала о "плане Б", который обсуждают на случай, если Орбана все же не удастся убедить.