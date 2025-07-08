ЗМІ розповіли деталі візиту Макрона до Стармера, який розпочнеться 8 липня

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 8 липня, здійснить офіційний візит до Великої Британії.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер спробують просунути плани щодо створення сил безпеки для України після потенційного припинення вогню у російсько-українській війні.

Макрона та його дружину Бріджит зустрінуть на базі Королівських ВПС у Лондоні принц Вільям і його дружина Кетрін. Після цього вони дістануться каретою до Віндзорського замку.

Там їх зустріне почесний військовий батальйон, а потім вони будуть запрошені на державний бенкет, який прийме королівське подружжя. Британська королівська родина здійснила державний візит до Франції у вересні 2023 року.

Очікується, що Чарльз III виступить з широким закликом до міжнародної співпраці на бенкеті, заявивши, що Велика Британія і Франція "стоять перед безліччю складних загроз, які не знають кордонів".

Макрон також виступить перед обома палатами британського парламенту, а потім проведе переговори зі Стармером про міграцію, оборону та інвестиції.

Очікується, що на саміті Британії та Франції в четвер, 10 червня, лідери країн обговорять питання переправлення нелегальних мігрантів на невеликих човнах.

Варто звернути увагу на повідомлення у ЗМІ, які з’явилися незадовго до візиту Макрона до Британії. Вони вказували, що стосунки між лідерами Британії і Франції нібито ускладнилися через різне бачення того, як взаємодіяти з непередбачуваним президентом США Дональдом Трампом, у тому числі щодо підтримки України.

Також нагадаємо, що цей візит відбувається на тлі того, як 1 липня Кремль повідомив про розмову Путіна та Макрона щодо ескалації на Близькому Сході та повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Згодом Єлисейський палац, коментуючи розмову Макрона з Путіним, яка стала першою з 2022 року, заявив, що французький президент закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

ЗМІ також повідомляли, що після дзвінка Путіну Макрон говорив з президентом України Володимиром Зеленським.