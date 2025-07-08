СМИ рассказали детали визита Макрона к Стармеру, который начнется 8 июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 8 июля, совершит официальный визит в Великобританию.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытаются продвинуть планы по созданию сил безопасности для Украины после потенциального прекращения огня в российско-украинской войне.

Макрона и его жену Бриджит встретят на базе Королевских ВВС в Лондоне принц Уильям и его жена Кэтрин. После этого они доберутся на карете затем до Виндзорского замка.

Там их встретит почетный военный батальон, а затем они будут приглашены на государственный банкет, который примет королевская чета. Британская королевская семья совершила государственный визит во Францию в сентябре 2023 года.

Ожидается, что Чарльз III выступит с широким призывом к международному сотрудничеству на банкете, заявив, что Великобритания и Франция "стоят перед множеством сложных угроз, которые не знают границ".

Макрон также выступит перед обеими палатами британского парламента, а затем проведет переговоры со Стармером о миграции, обороне и инвестициях.

Ожидается, что на саммите Британии и Франции в четверг, 10 июня, лидеры стран обсудят вопрос переправки на небольших лодках нелегальных мигрантов.

Стоит обратить внимание на сообщения в СМИ, которые появились незадолго до визита Макрона в Британию. Они указывали, что отношения между лидерами Британии и Франции якобы осложнились из-за разного видения того, как взаимодействовать с непредсказуемым президентом США Дональдом Трампом, в том числе по поддержке Украины.

Также напомним, что этот визит происходит на фоне того, как 1 июля Кремль сообщил о разговоре Путина и Макрона об эскалации на Ближнем Востоке и полномасштабном российском вторжении в Украину.

Впоследствии Елисейский дворец, комментируя разговор Макрона с Путиным, который стал первым с 2022 года, заявил, что французский президент призвал к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

СМИ также сообщали, что после звонка Путину Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.