Польські ультраправі анонсували протести по всій країні проти імміграції

Заступник голови парламентської фракції польської ультраправої партії "Конфедерація" Міхал Вавер анонсував 19 липня протести по всій країні під гаслом "Стоп імміграції".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Вавера, демонстрації мають бути виявом протесту проти міграційної політики чинного уряду Польщі та відповіддю на інциденти за участю іноземців.

"Запрошуємо всіх поляків вийти на вулиці польських міст і об'єднатися в протесті проти масової імміграції до Польщі за правління "ПіС" ("Права і справедливості". – Ред.) і "Громадянської платформи", – підкреслив він.

На питання про сенс протестів проти імміграції після того, як польська влада вже посилила перевірки на кордоні з Німеччиною та Литвою, політик "Конфедерації" сказав, що певності в якості цих перевірок ультраправі не мають.

Він також розкритикував уряд Дональда Туска за те, що він заборонив роботу "активістів", які минулого тижня ходили біля кордону з метою нібито виганяти нелегальних мігрантів.

"Якщо громадянські патрулі будуть вигнані з кордону, ми будемо знати ще менше, ніж досі, про те, що там насправді відбувається", – пояснив Вавер.

7 липня опівночі розпочалися тимчасові перевірки на кордонах Польщі з Німеччиною та Литвою.

У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.