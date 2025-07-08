Польские ультраправые анонсировали протесты по всей стране против иммиграции

Заместитель председателя парламентской фракции польской ультраправой партии "Конфедерация" Михал Вавер анонсировал 19 июля протесты по всей стране под лозунгом "Стоп иммиграции".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Вавера, демонстрации должны быть проявлением протеста против миграционной политики действующего правительства Польши и ответом на инциденты с участием иностранцев.

"Приглашаем всех поляков выйти на улицы польских городов и объединиться в протесте против массовой иммиграции в Польшу при правлении "ПиС" ("Права и справедливости". – Ред.) и "Гражданской платформы", – подчеркнул он.

На вопрос о смысле протестов против иммиграции после того, как польские власти уже ужесточили проверки на границе с Германией и Литвой, политик "Конфедерации" сказал, что уверенности в качестве этих проверок ультраправые не имеют.

Он также раскритиковал правительство Дональда Туска за то, что он запретил работу "активистов", которые на прошлой неделе ходили у границы с целью якобы изгонять нелегальных мигрантов.

"Если гражданские патрули будут изгнаны с границы, мы будем знать еще меньше, чем до сих пор, о том, что там на самом деле происходит", – пояснил Вавер.

7 июля в полночь начались временные проверки на границах Польши с Германией и Литвой.

В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.