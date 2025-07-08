Ле Пен звернулась до ЄСПЛ через заборону балотуватись у президенти Франції

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен у вівторок звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), аби оскаржити заборону балотуватись у президенти через вирок суду Парижа у справі про корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ле Пен заявила, що звернулась до ЄСПЛ через "ризик серйозної та непоправної шкоди її правам і правам виборців, яка може бути завдана внаслідок її неможливості балотуватися на майбутніх виборах".

Політикиня стверджує, що залишилася без належного правового захисту, аби оскаржити заборону балотуватися на виборах.

Також вона вважає, що заборона порушує кілька принципів Європейської конвенції з прав людини, зокрема презумпцію невинуватості, право на перегляд вироку вищим судом та право виборців вільно обирати своїх представників.

Ле Пен вимагає, аби ЄСПЛ зобовʼязав Францію переглянути заборону їй балотуватись на виборні посади, запроваджену після вироку суду.

Ідеться, нагадаємо, про вирок у справі про розкрадання коштів ЄС, коли Ле Пен була депутаткою Європейського парламенту. Окрім штрафу та домашнього арешту, на Ле Пен наклали негайну пʼятирічну заборону на балотування на посади.

Якщо вирок не вийде оскаржити в апеляції, попередньо призначеній на літо 2026-го, це поставить хрест на її планах вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

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