Ле Пен обратилась в ЕСПЧ из-за запрета баллотироваться в президенты Франции

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен во вторник обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать запрет баллотироваться в президенты из-за приговора суда Парижа по делу о коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ле Пен заявила, что обратилась в ЕСПЧ из-за "риска серьезного и непоправимого ущерба ее правам и правам избирателей, который может быть нанесен в результате ее невозможности баллотироваться на предстоящих выборах".

Политик утверждает, что осталась без надлежащей правовой защиты, чтобы обжаловать запрет баллотироваться на выборах.

Также она считает, что запрет нарушает несколько принципов Европейской конвенции по правам человека, в частности презумпцию невиновности, право на пересмотр приговора вышестоящим судом и право избирателей свободно выбирать своих представителей.

Ле Пен требует, чтобы ЕСПЧ обязал Францию пересмотреть запрет ей баллотироваться на выборные должности, введенный после приговора суда.

Речь идет, напомним, о приговоре по делу о хищении средств ЕС, когда Ле Пен была депутатом Европейского парламента. Кроме штрафа и домашнего ареста, на Ле Пен наложили немедленный пятилетний запрет на баллотирование на должности.

Если приговор не удастся обжаловать в апелляции, предварительно назначенной на лето 2026 года, это поставит крест на ее планах в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

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