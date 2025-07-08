В Іспанії восьмеро постраждали під час традиційного забігу з биками

Під час забігу з биками, який традиційно відбувається раз на рік в іспанському місті Памплона, постраждали загалом восьмеро людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У службі екстреної допомоги Памплони сказали, що під час забігу з биками семеро людей отримали легкі травми – забої та удари, деякі в плече або голову.

Ще одного – чоловіка старше 25 років – бик поранив своїм рогом, унаслідок чого той отримав травму під правою пахвою.

"Наразі він перебуває під наглядом, але його стан стабільний", – сказала представниця служби журналістам.

Щороку у Памплоні на початку липня відбувається традиційний фестиваль Сан-Фермін, під час якого на вулиці випускають бойових биків, які мчать до арени для кориди.

Разом із биками біжать сотні прихильників традиції, багато з яких одягнені в традиційні білі сорочки з червоними хустками. Забіги часто супроводжуються травмами.

За роки проведення фестивалю в Памплоні загинули щонайменше 16 учасників фестивалю, востаннє – у 2009 році.

У 2020 і 2021 роках фестиваль не проводили через пандемію коронавірусу, а з 2022 року він поновився.