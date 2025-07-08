В Испании восемь человек пострадали во время традиционного забега с быками

Во время забега с быками, который традиционно проходит раз в год в испанском городе Памплона, пострадали в общей сложности восемь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В службе экстренной помощи Памплоны сказали, что во время забега с быками семь человек получили легкие травмы – ушибы и удары, некоторые в плечо или голову.

Еще одного – мужчину старше 25 лет – бык ранил рогом, в результате чего тот получил травму под правой пахвой.

"Сейчас он находится под наблюдением, но его состояние стабильное", – сказала представительница службы журналистам.

Ежегодно в Памплоне в начале июля проходит традиционный фестиваль Сан-Фермин, во время которого на улицы выпускают боевых быков, которые мчатся к арене для корриды.

Вместе с быками бегут сотни поклонников традиции, многие из которых одеты в традиционные белые рубашки с красными платками. Забеги часто сопровождаются травмами.

За годы проведения фестиваля в Памплоне погибли по меньшей мере 16 участников фестиваля, последний раз – в 2009 году.

В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, а с 2022 года он возобновился.