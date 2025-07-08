Зеленський: нарада з послами в Україні відбудеться 21 липня

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення наради з усіма українськими послами 21 липня.

Про це він сказав у вечірньому зверненні у вівторок, пише "Європейська правда".

Зеленський сказав, що у вівторок заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги "щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня".

"Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії", – додав він без подробиць.

Напередодні глава держави заявив, що очікує від послів конкретних результатів щодо санкцій проти Росії, підтримки оборони України та залучення партнерів до проєктів відбудови.

Зазначимо, що глава МЗС Андрій Сибіга раніше анонсував "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ у липні.

Крім того, у вівторок Сибіга анонсував зміни у структурі Міністерства закордонних справ, де зʼявиться управління з питань НАТО.