Зеленский: совещание с послами в Украине состоится 21 июля

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение совещания со всеми украинскими послами 21 июля.

Об этом он сказал в вечернем обращении во вторник, пишет "Европейская правда".

Зеленский сказал, что во вторник заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги "о совещании со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля".

"Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел – министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии", – добавил он без подробностей.

Накануне глава государства заявил, что ожидает от послов конкретных результатов по санкциям против России, поддержке обороны Украины и привлечению партнеров к проектам восстановления.

Отметим, что глава МИД Андрей Сибига ранее анонсировал "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений в июле.

Кроме того, во вторник Сибига анонсировал изменения в структуре Министерства иностранных дел, где появится управление по вопросам НАТО.