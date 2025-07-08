Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії

Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав укази про синхронізацію санкцій України з 15-м, 16-м і 17-м пакетами санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це журналістам повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Три укази про застосування економічних санкцій проти низки осіб були викладені на сайті Офісу президента у вівторок, але перелік цих осіб не був опублікований.

За словами Власюка, підписані Зеленським укази синхронізують українські санкції з 15-м, 16-м та 17-м санкційними пакетами Європейського Союзу.

Таким чином Україна наголошує на важливості повної синхронізації санкцій між усіма партнерами санкційної коаліції, зауважив уповноважений президента.

Раніше Україна синхронізувала свої санкції з 9-14 санкційними пакетами ЄС, санкціями проти причетних до порушення прав людини в Білорусі, а також рішеннями ЄС від 2011 та 2020-2025 років щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ірані та військової підтримки РФ у війні проти України.

19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.