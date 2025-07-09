В Литве задержали "минера" Сейма, требовавшего 1 млн евро

Литовские правоохранители идентифицировали и задержали молодого человека, который ложно сообщил о минировании здания парламента и требовал выкуп.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

После 20:00 во вторник здание Сейма обыскивали специалисты минно-взрывной службы, после того как поступил звонок о якобы минировании парламента. Анонимный "минер" требовал выкуп в размере 1 млн евро.

После часа поисков ничего опасного не обнаружили.

Полиция довольно быстро установила личность и задержала того, кто звонил с сообщением о фальшивой угрозе. "Минер" оказался мужчиной 1994 года рождения. По факту происшествия ведут досудебное расследование.

Вскоре перед тем, как поступил звонок о "минировании", перед парламентом проходил пикет с вопросами о бизнесе премьера Гинтаутаса Палуцкаса и действиях правящей коалиции.

Также в начале июля из-за сообщения о бомбе эвакуировали парламент Косова.

В Сербии в конце июня анонимный звонок о фальшивом минировании привел к остановке движения всех пассажирских поездов.