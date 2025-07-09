Мерц "обережно оптимістичний" щодо укладення торгової угоди із США найближчим часом

Німецький канцлер Фрідріх Мерц висловив "обережний оптимізм" щодо того, що Європейський Союз може укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами найближчими днями.

Про це він заявив у середу, 9 липня, перед депутатами Бундестагу, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що він "обережно оптимістичний" щодо того, що ЄС вдасться досягти угоди зі США найближчими днями, "найпізніше до кінця місяця".

"Я сам також перебуваю в тісному контакті з американським урядом, з президентом і Європейською комісією. Наша мета – якомога швидше досягти угоди, яка пов'яже взаємну торгівлю між США і Європейським Союзом з найнижчими можливими тарифами", – наголосив німецький канцлер.

Він наголосив, що "на кону" стоять робочі місця та процвітання Німеччини.

Закликаючи ЄС до швидких дій, Мерц також зазначив, що Німеччина "нічого не досягне", якщо діятиме самостійно, підкресливши необхідність єдності між 27 державами-членами спільноти.

Як відомо, ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантесон назвала пропозицію США про введення 10-відсоткового мита на більшість товарів, що експортуються з ЄС, в обмін на деякі поступки в галузі автомобілебудування, авіації та медичного обладнання "дуже поганою".

8 липня стало відомо, що США почали інформувати деякі країни про запровадження нових тарифів – разом із чітким попередженням, що навіть ці ставки можуть змінитися у будь-який момент.

Сам Трамп заявив, що відповідно до листів, тарифи почнуть стягуватися з 1 серпня й, за його словами, " ця дата не змінилася і не буде змінюватися".

9 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз "працює день і ніч", щоб домовитися з США щодо тарифів.