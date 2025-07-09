Мерц "осторожно оптимистичен" о заключении торгового соглашения с США в ближайшее время

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выразил "осторожный оптимизм" по поводу того, что Европейский Союз может заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами в ближайшие дни.

Об этом он заявил в среду, 9 июля, перед депутатами Бундестага, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что он "осторожно оптимистичен" относительно того, что ЕС удастся достичь соглашения с США в ближайшие дни, "самое позднее – до конца месяца".

"Я сам также нахожусь в тесном контакте с американским правительством, с президентом и Европейской комиссией. Наша цель – как можно скорее достичь соглашения, которое свяжет взаимную торговлю между США и Европейским Союзом с самыми низкими возможными тарифами", – подчеркнул немецкий канцлер.

Он подчеркнул, что "на кону" стоят рабочие места и процветание Германии.

Призывая ЕС к быстрым действиям, Мерц также отметил, что Германия "ничего не достигнет", если будет действовать самостоятельно, подчеркнув необходимость единства между 27 государствами-членами сообщества.

Как известно, ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Министр финансов Швеции Элизабет Свантесон назвала предложение США о введении 10-процентной пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС, в обмен на некоторые уступки в области автомобилестроения, авиации и медицинского оборудования "очень плохим".

8 июля стало известно, что США начали информировать некоторые страны о введении новых тарифов – вместе с четким предупреждением, что даже эти ставки могут измениться в любой момент.

Сам Трамп заявил, что согласно письмам, тарифы начнут взиматься с 1 августа и, по его словам, "эта дата не изменилась и не будет меняться".

9 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз "работает день и ночь", чтобы договориться с США по тарифам.