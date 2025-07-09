ЄС слідом за Німеччиною викликав посла Китаю через інцидент з лазером

Європейський Союз викликав китайського посла після інциденту, в ході якого китайські військові нібито націлили лазер на німецький літак, який брав участь у місії ASPIDES.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Німеччині напередодні заявили, що китайський військовий корабель націлив лазер на німецький патрульний літак, який брав участь в операції ASPIDES – місії ЄС із захисту торгових суден від атак повстанців-хуситів.

Представник Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Ануар Ель-Ануні назвав інцидент "небезпечним і неприйнятним".

"Ці дії піддали персонал небезпеці і поставили під загрозу місію літака".

Нагадаємо, 8 липня Німеччина викликала посла Китаю через застосування китайськими військовими лазера проти свого літака, залученого до операції ЄС ASPIDES.

Німецькі ЗМІ пізніше писали, що застосування лазера китайськими військовими проти німецького літака, залученого до місії ЄС, сталось під час його наближення до китайського фрегата.

Своєю чергою Китай заперечив звинувачення Німеччини щодо застосування лазера китайськими військовими проти німецького літака.