ЕС вслед за Германией вызвал посла Китая из-за инцидента с лазером

Европейский Союз вызвал китайского посла после инцидента, в ходе которого китайские военные якобы нацелили лазер на немецкий самолет, участвовавший в миссии ASPIDES.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Германии накануне заявили, что китайский военный корабль нацелил лазер на немецкий патрульный самолет, который участвовал в операции ASPIDES – миссии ЕС по защите торговых судов от атак повстанцев-хуситов.

Представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Ануар Эль-Ануни назвал инцидент "опасным и неприемлемым".

"Эти действия подвергли персонал опасности и поставили под угрозу миссию самолета".

Напомним, 8 июля Германия вызвала посла Китая из-за применения китайскими военными лазера против своего самолета, привлеченного к операции ЕС ASPIDES.

Немецкие СМИ позже писали, что применение лазера китайскими военными против немецкого самолета, привлеченного к миссии ЕС, произошло во время его приближения к китайскому фрегату.

В свою очередь Китай отрицал обвинения Германии в применении лазера китайскими военными против немецкого самолета.