Мэру молдавской столицы Кишинева Ионе Чебану на пять лет запрещен въезд в Румынию и другие страны Шенгенской зоны.

Об этом стало известно изданию Ziarul de Gardă из официальных источников в Румынии, сообщает "Европейская правда".

Источники ZdG рассказали, что румынские власти считают, что Чебан "представляет угрозу национальной безопасности Румынии".

На данный момент ни сам Чебан, ни представители его пресс-службы не дали комментариев по этому поводу.

Ион Чебан начал свою политическую карьеру в Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), от которой в 2011 году стал депутатом.

Сейчас Чебан является лидером партии "Движение национальной альтернативы" (MAN). В 2019 году он победил на выборах мэра Кишинева благодаря поддержке пророссийских социалистов, но затем вышел из партии. В конце 2021 года он создал собственную политсилу.

Чебан выступал против евроинтеграции Молдовы, в частности, в 2014 году он заявлял: "Меня не устраивает подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Молдова хочет в Таможенный союз".

Однако во время второго мандата резко изменил риторику и стал высказываться в поддержку европейской интеграции. Однако, несмотря на публичные заявления, документ, подготовленный США в 2022 году, включал возглавляемое им движение MAN в число структур, через которые Россия пытается влиять на политическую ситуацию в Молдове.

В 2025 году Чебан заявил о создании якобы проевропейского блока "Альтернатива" совместно с бывшим кандидатом на пост президента Молдовы от Партии социалистов Александром Стояногло, бывшим советником Владимира Воронина Марком Ткачуком и бывшим премьером Ионом Кику.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

Молдавские власти неоднократно предупреждали о намерениях России повлиять на голосование, чтобы иметь лояльное правительство в Кишиневе.

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