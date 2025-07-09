Нідерланди про рішення ЄСПЛ щодо РФ: важливий крок на шляху до справедливості

У Нідерландах назвали рішення ЄСПЛ у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" важливим кроком до справедливості, зокрема для родин жертв авіакатастрофи рейсу MH17.

Про це в Х написав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє "Європейська правда".

Міністр вказав, що ЄСПЛ "підтвердив те, що ми знали вже 10 років": Росія несе відповідальність за авіакатастрофу.

"Страждання родичів загиблих пасажирів рейсу MH-17 є величезними, що посилюється запереченням Росії…Це важливий крок на шляху до справедливості. Сподіваюся, що це допоможе пережити горе", – підкреслив Брекельманс.

Нагадаємо, 9 липня ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Український суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський назвав рішення суду історичним та зазначив, що це, ймовірно, найбільша і найважливіша справа за всю історію Суду.

В українському Мін’юсті назвали безпрецедентним довгоочікуване рішення ЄСПЛ.