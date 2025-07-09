Нидерланды о решении ЕСПЧ в отношении РФ: важный шаг на пути к справедливости

В Нидерландах назвали решение ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России" важным шагом к справедливости, в частности для семей жертв авиакатастрофы рейса MH17.

Об этом в Х написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает "Европейская правда".

Министр указал, что ЕСПЧ "подтвердил то, что мы знали уже 10 лет": Россия несет ответственность за авиакатастрофу.

"Страдания родственников погибших пассажиров рейса MH-17 огромны, что усугубляется отрицанием России... Это важный шаг на пути к справедливости. Надеюсь, что это поможет пережить горе", – подчеркнул Брекельманс.

Напомним, 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в крупном межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России о многочисленных нарушениях прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и о сбивании рейса MH17.

Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю Суда.

В украинском Минюсте назвали беспрецедентным долгожданное решение ЕСПЧ.