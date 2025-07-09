"Справедливість у дії": Сибіга відреагував на рішення ЄСПЛ за великою справою проти Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав історичні рішення ЄСПЛ у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", які, як він зазначив, чітко засуджують російську агресію проти України як безпрецедентну в європейській історії.

Про це очільник українського МЗС написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як наголосив Сибіга, Україна особливо цінує чіткий висновок ЄСПЛ про те, що метою Росії є знищення української державності та підкорення українського народу, що є ще одним підтвердженням геноцидальних намірів Росії.

"Суд як завжди чіткий: російські окупанти вчинили жахливі злочини під час цієї війни, включаючи позасудові страти, тортури, депортацію дітей, зґвалтування, утиски та порушення свободи слова, релігійних свобод та інших фундаментальних прав людини", – підкреслив він.

За його словами, Україна також вітає рішення ЄСПЛ щодо збиття Росією літака MH17.

"Сьогоднішні рішення – це справедливість у дії. Я вітаю міністра Каспара Вельдкампа та Нідерланди з цією перемогою справедливості. Разом ми продовжимо працювати над тим, щоб Росія та всі російські злочинці відповіли за свої злочини, включаючи варварський злочин агресії проти України", – додав Сибіга.

За його словами, належне та повне покарання за російську агресію проти України має стати новою моральною основою для всієї Європи.

Нагадаємо, 9 липня ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Український суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський назвав рішення суду історичним та зазначив, що це, ймовірно, найбільша і найважливіша справа за всю історію Суду.

В українському Мін’юсті назвали безпрецедентним довгоочікуване рішення ЄСПЛ.