"Справедливость в действии": Сибига отреагировал на решение ЕСПЧ по большому делу против России

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал исторические решения ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России", которые, как он отметил, четко осуждают российскую агрессию против Украины как беспрецедентную в европейской истории.

Об этом глава украинского МИД написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, Украина особенно ценит четкий вывод ЕСПЧ о том, что целью России является уничтожение украинской государственности и подчинение украинского народа, что является еще одним подтверждением геноцидальных намерений России.

"Суд как всегда четкий: российские оккупанты совершили ужасные преступления во время этой войны, включая внесудебные казни, пытки, депортацию детей, изнасилования, притеснения и нарушения свободы слова, религиозных свобод и других фундаментальных прав человека", – подчеркнул он.

По его словам, Украина также приветствует решение ЕСПЧ относительно сбития Россией самолета MH17.

"Сегодняшние решения – это справедливость в действии. Я поздравляю министра Каспара Вельдкампа и Нидерланды с этой победой справедливости. Вместе мы продолжим работать над тем, чтобы Россия и все российские преступники ответили за свои преступления, включая варварское преступление агрессии против Украины", – добавил Сибига.

По его словам, надлежащее и полное наказание за российскую агрессию против Украины должно стать новой моральной основой для всей Европы.

Напомним, 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в большом межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и относительно сбития рейса MH17.

Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю Суда.

В украинском Минюсте назвали беспрецедентным долгожданное решение ЕСПЧ.