Найвищий суд Чехії відхилив прохання тяжкохворого чоловіка про евтаназію

Чеський Конституційний суд відхилив прохання важкохворого чоловіка дозволити йому евтаназію, яка у Чехії не легалізована, але закликав парламент звернути увагу на це питання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Позивач після аварії, в якій пошкодив хребет, страждає на хронічний посттравматичний стресовий розлад, важку соціальну фобію та депресію з суїцидальними нахилами.

Він звернувся до Міністерства охорони здоров'я Чехії з проханням дозволити йому евтаназію.

Чоловік також подав цивільний позов, вимагаючи, щоб держава забезпечила йому можливість ухвалити вільне рішення про припинення власного життя шляхом введення смертельного препарату з рук лікаря.

Така можливість в Чехії не є законною, а евтаназія або сприяння самогубству є кримінальним злочином.

Коли чоловік не домігся успіху в судах, він звернувся до Конституційного суду, але той відхилив його позов.

"Він (позивач. – Ред.) не перебуває в ситуації, в якій вже не має вибору між смертю і життям і може реалізувати свою особисту автономію лише через рішення про те, який спосіб відходу з життя він вважає гідним", – констатували судді.

Однак Конституційний суд Чехії додав, що законодавці повинні зайнятися цим питанням.

"Спосіб відходу з життя – його гідність, відсутність страждань, збереження власного образу таким, яким би хотіла бачити себе людина, – для багатьох може бути важливим аспектом, за яким вони оцінюють характер усього свого життя", – ідеться в рішенні.

Нагадаємо, кількість людей у Нідерландах, які скористались евтаназією для переривання життя у 2024-му, зросла на 10% у порівнянні з попереднім роком.

Читайте також: Європа спрощує смерть: чому ідея евтаназії стає дедалі популярнішою.