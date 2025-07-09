Высший суд Чехии отклонил просьбу тяжелобольного мужчины об эвтаназии

Чешский Конституционный суд отклонил просьбу тяжелобольного мужчины разрешить ему эвтаназию, которая в Чехии не легализована, но призвал парламент обратить внимание на этот вопрос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Истец после аварии, в которой повредил позвоночник, страдает хроническим посттравматическим стрессовым расстройством, тяжелой социальной фобией и депрессией с суицидальными наклонностями.

Он обратился в Министерство здравоохранения Чехии с просьбой разрешить ему эвтаназию.

Мужчина также подал гражданский иск, требуя, чтобы государство обеспечило ему возможность принять свободное решение о прекращении собственной жизни путем введения смертельного препарата из рук врача.

Такая возможность в Чехии не является законной, а эвтаназия или содействие самоубийству является уголовным преступлением.

Когда мужчина не добился успеха в судах, он обратился в Конституционный суд, но тот отклонил его иск.

"Он (истец. – Ред.) не находится в ситуации, в которой уже не имеет выбора между смертью и жизнью и может реализовать свою личную автономию только через решение о том, какой способ ухода из жизни он считает достойным", – констатировали судьи.

Однако Конституционный суд Чехии добавил, что законодатели должны заняться этим вопросом.

"Способ ухода из жизни – его достоинство, отсутствие страданий, сохранение собственного образа таким, каким бы хотел видеть себя человек, – для многих может быть важным аспектом, по которому они оценивают характер всей своей жизни", – говорится в решении.

Напомним, количество людей в Нидерландах, которые воспользовались эвтаназией для прерывания жизни в 2024-м, выросла на 10% по сравнению с предыдущим годом.

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