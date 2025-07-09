У Кремлі вважають "нікчемними" рішення ЄСПЛ за великою справою проти Росії

В Кремлі вважають нікчемними рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Україна та Нідерланди проти Росії".

Про це заявив речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує РБК, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ.

"Не збираємося виконувати. Вважаємо їх нікчемними. Це все, що можна сказати", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, 9 липня ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Український суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський назвав рішення суду історичним та зазначив, що це, ймовірно, найбільша і найважливіша справа за всю історію Суду.

В українському Мін’юсті назвали безпрецедентним довгоочікуване рішення ЄСПЛ.