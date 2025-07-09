В Кремле считают "ничтожными" решения ЕСПЧ по большому делу против России

В Кремле считают ничтожными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина и Нидерланды против России".

Об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РБК, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Россия не собирается выполнять решение ЕСПЧ.

"Не собираемся выполнять. Считаем их никчемными. Это все, что можно сказать", – заявил Песков.

Напомним, 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в крупном межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России о многочисленных нарушениях прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и о сбивании рейса MH17.

Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю Суда.

В украинском Минюсте назвали беспрецедентным долгожданное решение ЕСПЧ.