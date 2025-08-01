Суд ЄС поставив під сумнів законність італійського списку "безпечних країн" для мігрантів

У п'ятницю, 1 серпня, суд Європейського Союзу поставив під сумнів законність списку "безпечних країн", який Італія використовує для відправки мігрантів до Албанії в очікуванні рішення щодо їхніх заяв про надання притулку.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Суд ЄС заявив, що Італія має право прискорити розгляд заяв про надання притулку громадянам країн, що входять до "списку безпечних країн".

Він також зазначив, що Італія має право самостійно визначати, які країни є "безпечними", але попередив, що таке визначення має відповідати суворим правовим стандартам і надавати заявникам та судам доступ до доказів, що підтверджують це, та можливість їх оскаржити.

Суд ЄС також зазначив, що країна не може бути класифікована як "безпечна", якщо вона не забезпечує належного захисту всьому своєму населенню, фактично погодившись з італійськими суддями, які порушили це питання минулого року.

Офіс прем'єр-міністерки Італії заявив, що це рішення "послаблює політику боротьби з масовою нелегальною імміграцією та захисту національних кордонів".

Конкретна справа, яка призвела до висновку суду, стосувалася двох громадян Бангладеш, яких італійська влада врятувала в морі та доставила до італійського центру утримання в Албанії, де їхні заяви про надання притулку були відхилені на підставі класифікації Бангладеш Італією як "безпечної" країни.

За прем'єрства Джорджі Мелоні Італія загалом провадить жорстку політику щодо нелегальних мігрантів, прискоривши їхню репатріацію та обмеживши діяльність благодійних організацій, які рятують мігрантів у Середземному морі.

Італія ще минулого року уклала двосторонню угоду з Албанією про утворення двох центрів для тимчасового утримання мігрантів, які подаються на притулок в Італії.

Уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не є членом ЄС.

Але ці центри стояли порожніми, бо італійські суди побачили протиріччя в указі уряду Італії та законодавстві ЄС стосовно того, які країни походження мігрантів можна вважати безпечними.

У березні Європейська комісія запропонувала єдиний механізм повернення нелегальних мігрантів, який зокрема передбачає можливість створення у третіх країнах центрів для їхнього тимчасового утримання.