Суд ЕС поставил под сомнение законность итальянского списка "безопасных стран" для мигрантов

В пятницу, 1 августа, суд Европейского Союза поставил под сомнение законность списка "безопасных стран", который Италия использует для отправки мигрантов в Албанию в ожидании решения по их заявлениям о предоставлении убежища.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Суд ЕС заявил, что Италия имеет право ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища гражданам стран, входящих в "список безопасных стран".

Он также отметил, что Италия имеет право самостоятельно определять, какие страны являются "безопасными", но предупредил, что такое определение должно соответствовать строгим правовым стандартам и предоставлять заявителям и судам доступ к доказательствам, подтверждающим это, и возможность их обжаловать.

Суд ЕС также отметил, что страна не может быть классифицирована как "безопасная", если она не обеспечивает надлежащей защиты всему своему населению, фактически согласившись с итальянскими судьями, которые подняли этот вопрос в прошлом году.

Офис премьер-министра Италии заявил, что это решение "ослабляет политику борьбы с массовой нелегальной иммиграцией и защиты национальных границ".

Конкретное дело, которое привело к заключению суда, касалось двух граждан Бангладеш, которых итальянские власти спасли в море и доставили в итальянский центр содержания в Албании, где их заявления о предоставлении убежища были отклонены на основании классификации Бангладеш Италией как "безопасной" страны.

При премьерстве Джорджи Мелони Италия в целом проводит жесткую политику в отношении нелегальных мигрантов, ускорив их репатриацию и ограничив деятельность благотворительных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море.

Еще в прошлом году Италия заключила двустороннее соглашение с Албанией о создании двух центров для временного содержания мигрантов, которые подают прошение о предоставлении убежища в Италии.

Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением с участием страны Европейского Союза, которая перенаправляет мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС.

Но эти центры стояли пустыми, потому что итальянские суды увидели противоречие в указе правительства Италии и законодательстве ЕС относительно того, какие страны происхождения мигрантов можно считать безопасными.

В марте Европейская комиссия предложила единый механизм возвращения нелегальных мигрантов, который, в частности, предусматривает возможность создания в третьих странах центров для их временного содержания.