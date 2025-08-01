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Франція скинула гуманітарну допомогу над сектором Гази

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Новини — П'ятниця, 1 серпня 2025, 15:20 — Уляна Кричковська

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про те, що його країна провела операцію з доставки гуманітарної допомоги сектору Гази.

Відповідне відео він опублікував у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 1 серпня, Франція доставила продовольство сектору Гази. 

"Ми хотіли б подякувати нашим партнерам в Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратах та Німеччині за їхню підтримку, а також нашим військовим за їхню відданість справі", – заявив французький президент.

Макрон наголосив, що доставка продовольства недостатня, а також закликав Ізраїль надати повний гуманітарний доступ для усунення ризику голоду.

Цього ж дня німецькі збройні сили провели операцію з повітряного скидання гуманітарної допомоги для цивільного населення сектора Гази.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про додаткову підтримку з боку уряду його країни для сектора Гази.

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