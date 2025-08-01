Франція скинула гуманітарну допомогу над сектором Гази

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про те, що його країна провела операцію з доставки гуманітарної допомоги сектору Гази.

Відповідне відео він опублікував у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 1 серпня, Франція доставила продовольство сектору Гази.

Face à l'urgence absolue, nous venons de conduire une opération de largage de vivres à Gaza.



Merci à nos partenaires jordaniens, émiriens et allemands pour leur appui, ainsi qu’à nos militaires pour leur engagement.



Les largages ne suffisent pas.… pic.twitter.com/dEzo3GXmi8 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 1, 2025

"Ми хотіли б подякувати нашим партнерам в Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратах та Німеччині за їхню підтримку, а також нашим військовим за їхню відданість справі", – заявив французький президент.

Макрон наголосив, що доставка продовольства недостатня, а також закликав Ізраїль надати повний гуманітарний доступ для усунення ризику голоду.

Цього ж дня німецькі збройні сили провели операцію з повітряного скидання гуманітарної допомоги для цивільного населення сектора Гази.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про додаткову підтримку з боку уряду його країни для сектора Гази.