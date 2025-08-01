Німеччина почала скидати гуманітарну допомогу над сектором Гази

Німецькі збройні сили розпочали операцію з повітряного скидання гуманітарної допомоги для цивільного населення сектора Гази.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як повідомили Військово-повітряні сили Німеччини, два транспортні літаки A400M вилетіли з авіабази неподалік столиці Йорданії Аммана та доставили 34 піддони з вантажем.

Наразі було скинуто 14 тонн допомоги. У найближчі дні заплановані нові рейси.

Операція проводиться на тлі гуманітарної кризи в секторі Гази, однак не обійшлося без критики. Деякі критики вважають, що повітряне постачання є малоефективним, адже дозволяє транспортувати лише невеликі обсяги допомоги порівняно з традиційними вантажівками.

Окрім того, вони попереджають про небезпеку для місцевого населення: піддони з вантажем, які скидають з літаків, можуть серйозно травмувати або навіть вбити людей на землі.

Цього ж дня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про додаткову підтримку з боку уряду його країни для сектора Гази.

Раніше стало відомо, що Німеччина планує організувати повітряний міст для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази за підтримки Йорданії.

29 липня писали, що Франція найближчими днями проведе повітряну операцію з доставки гуманітарної допомоги для жителів Гази.