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Франция сбросила гуманитарную помощь над сектором Газы

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Новости — Пятница, 1 августа 2025, 15:20 — Уляна Кричковская

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна провела операцию по доставке гуманитарной помощи сектору Газы.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 1 августа, Франция доставила продовольствие в сектор Газы.

"Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров в Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и Германии за их поддержку, а также наших военных за их преданность делу", – заявил французский президент.

Макрон подчеркнул, что доставка продовольствия недостаточна, а также призвал Израиль предоставить полный гуманитарный доступ для устранения риска голода.

В этот же день немецкие вооруженные силы провели операцию по воздушной доставке гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газы.

А министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о дополнительной поддержке со стороны правительства его страны для сектора Газы.

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