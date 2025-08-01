Франция сбросила гуманитарную помощь над сектором Газы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна провела операцию по доставке гуманитарной помощи сектору Газы.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 1 августа, Франция доставила продовольствие в сектор Газы.

Face à l'urgence absolue, nous venons de conduire une opération de largage de vivres à Gaza.



Merci à nos partenaires jordaniens, émiriens et allemands pour leur appui, ainsi qu’à nos militaires pour leur engagement.



Les largages ne suffisent pas.… pic.twitter.com/dEzo3GXmi8 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 1, 2025

"Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров в Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и Германии за их поддержку, а также наших военных за их преданность делу", – заявил французский президент.

Макрон подчеркнул, что доставка продовольствия недостаточна, а также призвал Израиль предоставить полный гуманитарный доступ для устранения риска голода.

В этот же день немецкие вооруженные силы провели операцию по воздушной доставке гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газы.

А министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о дополнительной поддержке со стороны правительства его страны для сектора Газы.