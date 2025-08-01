Німеччина надасть 5 млн євро на підтримку сектора Гази

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про додаткову підтримку з боку уряду його країни для сектора Гази.

Його слова передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

З огляду на нагальну потребу в гуманітарній допомозі в секторі Гази, Вадефуль оголосив про додаткову підтримку з боку уряду Німеччини.

Під час візиту до об'єкта ООН в Єрусалимі глава МЗС Німеччини заявив, що його країна надасть додаткові 5 млн євро Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП). Це дозволить ВПП надати продовольство та відновити роботу пекарень і їдалень для приготування та розподілу хліба та гарячих страв.

За словами Вадефуля, тепер товари зможуть розподілятися ООН під час "щоденних перемир'їв", встановлених Ізраїлем для деяких районів сектора Гази.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини зазначив, що уряд його країни також профінансує польовий госпіталь, який керується Мальтійським орденом. Це забезпечить нагально необхідну базову медичну допомогу в секторі Гази.

Цього ж дня Вадефуль попередив Ізраїль, що йому загрожує міжнародна ізоляція, якщо гуманітарна ситуація в Газі не покращиться.

Нагадаємо, група європейських держав, серед яких Німеччина та Італія, заблокували швидке погодження заходів тиску на Ізраїль у зв’язку з гуманітарною ситуацією в секторі Гази.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

А Єврокомісія 28 липня запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.