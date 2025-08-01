Ексміністр Чехії не повинен був приймати сумнівні біткоїни – результати аудиту

Зовнішній аудит показав, що колишній міністр юстиції Чехії Павел Блажек не повинен був приймати як подарунок біткоїни сумнівного походження, що вилилось у скандал і загрожувало відставкою уряду.

Про це йдеться у попередньому висновку аудиту, здійсненого компанією Grant Thornton на замовлення чеського Мінʼюсту, повідомляє "Європейська правда".

Як показала перевірка, Міністерству юстиції Чехії було відомо про обставини, які вказували на "значний ризик того, що пожертва (біткоїни. – Ред.) може походити з доходів від злочинної діяльності".

"За цих обставин ми вважаємо, що Міністерство юстиції не повинно було приймати дарунок без вжиття подальших заходів для усунення цього ризику", – виснувала аудиторська фірма.

Пожертва у розмірі 40 мільйонів євро у вигляді біткойнів, зроблена Мінʼюсту Чехії від імені засудженого наркоторговця, сколихнула чеську політику в червні і спричинила відставку тодішнього міністра юстиції Павела Блажека.

Чеські правоохоронці тим часом ведуть окреме розслідування того, чи походить пожертва з відмитих грошей.

Біткоїн-скандал загрожував вотумом недовіри уряду на чолі з Петером Фіалою за лічені місяці до парламентських виборів, але він зрештою був відхилений.

Деталі читайте у архівній статті: Благодійність чи хабар? Чи впаде проукраїнський уряд Чехії через біткоїн-скандал