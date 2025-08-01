Экс-министр Чехии не должен был принимать сомнительные биткоины – результаты аудита

Внешний аудит показал, что бывший министр юстиции Чехии Павел Блажек не должен был принимать в подарок биткоины сомнительного происхождения, что вылилось в скандал и угрожало отставкой правительства.

Об этом говорится в предварительном заключении аудита, проведенного компанией Grant Thornton по заказу чешского Минюста, сообщает "Европейская правда".

Как показала проверка, Министерству юстиции Чехии было известно об обстоятельствах, которые указывали на "значительный риск того, что пожертвование (биткоины. – Ред.) может происходить из доходов от преступной деятельности".

"В этих обстоятельствах мы считаем, что Министерство юстиции не должно было принимать дар без принятия дальнейших мер для устранения этого риска", – заключила аудиторская фирма.

Пожертвование в размере 40 миллионов евро в виде биткойнов, сделанное Минюсту Чехии от имени осужденного наркоторговца, всколыхнуло чешскую политику в июне и привело к отставке тогдашнего министра юстиции Павела Блажека.

Чешские правоохранители тем временем ведут отдельное расследование того, происходит ли пожертвование от отмытых денег.

Биткойн-скандал угрожал вотумом недоверия правительству во главе с Петером Фиалой за считанные месяцы до парламентских выборов, но он в конечном итоге был отклонен.

Подробности читайте в архивной статье: Благотворительность или взятка? Падет ли проукраинское правительство Чехии из-за биткойн-скандала