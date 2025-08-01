Ультраправу "АдН" у Бранденбурзі знову можна називати екстремістською

У землі Бранденбург на сході Німеччини відхилили клопотання місцевого відділення партії "Альтернатива для Німеччини", в якому вона просила скасувати класифікацію себе як екстремістської.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністерство внутрішніх справ Бранденбургу у п'ятницю навело кілька висновків із звіту про класифікацію відділення партії "АдН", який має бути опублікований 14 серпня.

Там зокрема вказано, що бранденбурзьке відділення "Альтернативи для Німеччини" обстоює позиції, які несумісні з конституцією ФРН, є вкрай ксенофобськими, частково расистськими і спрямованими проти мусульман.

Федеральне відомство захисту конституції – німецька контррозвідка – раніше класифікувало відділення "АдН" у Бранденбурзі як підтверджену ультраправу екстремістську партію.

"АдН" відреагувала терміновою заявою та позовом до суду, а також закликом до Міністерства внутрішніх справ Бранденбургу оприлюднити звіт про класифікацію, щоб громадськість могла дізнатися про причини такого кроку.

Хоча клопотання "Альтернативи для Німеччини" у Бранденбурзі було відхилене, її позов і далі розглядається в суді.

Нагадаємо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі. На виборах до Бундестагу 2025 року вона посіла друге місце.

Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".