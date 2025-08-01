Ультраправую "АдГ" в Бранденбурге снова можно называть экстремистской

В земле Бранденбург на востоке Германии отклонили ходатайство местного отделения партии "Альтернатива для Германии", в котором она просила отменить классификацию себя как экстремистской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министерство внутренних дел Бранденбурга в пятницу привело несколько выводов из отчета о классификации отделения партии "АдГ", который должен быть опубликован 14 августа.

Там, в частности, указано, что бранденбургское отделение "Альтернативы для Германии" отстаивает позиции, которые несовместимы с конституцией ФРГ, являются крайне ксенофобскими, частично расистскими и направленными против мусульман.

Федеральное ведомство защиты конституции – немецкая контрразведка – ранее классифицировало отделение "АдГ" в Бранденбурге как подтвержденную ультраправую экстремистскую партию.

"АдГ" отреагировала срочным заявлением и иском в суд, а также призывом к Министерству внутренних дел Бранденбурга обнародовать отчет о классификации, чтобы общественность могла узнать о причинах такого шага.

Хотя ходатайство "Альтернативы для Германии" в Бранденбурге было отклонено, ее иск продолжает рассматриваться в суде.

Напомним, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. На выборах в Бундестаг 2025 года она заняла второе место.

Последние опросы показывают, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдГ".