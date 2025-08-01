У Німеччині фіксують покращення становища вовків

Німецький уряд уперше з моменту початку підрахунку чисельності вовків повідомив Європейській комісії про "сприятливий" стан їхнього збереження в деяких регіонах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Протягом 2023-2024 років німецька влада задокументувала 209 зграй вовків і близько 1600 особин по всій Німеччині.

За даними Міністерства охорони навколишнього середовища ФРН, "сприятливий" статус присвоєно так званому Атлантичному регіону, що охоплює узбережжя Північного моря та частини Нижньої Саксонії, Шлезвіг-Гольштейну та Північного Рейну-Вестфалії.

Там популяція вовків за останні роки розвивалася "значно позитивно", зазначили в німецькому уряді. Це означає, що в цьому регіоні незабаром знову дозволять полювати на вовків, тоді як для решти Німеччини це може зайняти більше часу.

Згідно з Директивою ЄС про фауну, флору та оселища, "сприятливий" стан збереження означає, що є достатньо середовища існування та їжі для забезпечення довгострокового виживання виду, а популяція є достатньо великою, щоб не бути в небезпеці від таких факторів, як хвороби, дорожньо-транспортні пригоди або браконьєрство.

В останньому звіті ЄС за 2019 рік популяція вовків у Німеччині все ще вважалася "несприятливою". На види, занесені до цього списку, не можна оголошувати полювання згідно із законодавством ЄС.

Європейська комісія ще у 2023 році оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливило б полювання на цих тварин.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році. Також її підтримували мисливські та фермерські асоціації ЄС, посилаючись на необхідність захистити худобу.