В Германии фиксируют улучшение положения волков

Немецкое правительство впервые с момента начала подсчета численности волков сообщило Европейской комиссии о "благоприятном" состоянии их сохранения в некоторых регионах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В течение 2023-2024 годов немецкие власти задокументировали 209 стай волков и около 1600 особей по всей Германии.

По данным Министерства охраны окружающей среды ФРГ, "благоприятный" статус присвоен так называемому Атлантическому региону, охватывающему побережье Северного моря и части Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейна и Северного Рейна-Вестфалии.

Там популяция волков за последние годы развивалась "значительно положительно", отметили в немецком правительстве. Это означает, что в этом регионе вскоре снова разрешат охотиться на волков, тогда как для остальной Германии это может занять больше времени.

Согласно Директиве ЕС о фауне, флоре и среде обитания, "благоприятное" состояние сохранения означает, что есть достаточно среды обитания и пищи для обеспечения долгосрочного выживания вида, а популяция достаточно велика, чтобы не быть в опасности от таких факторов, как болезни, дорожно-транспортные происшествия или браконьерство.

В последнем отчете ЕС за 2019 год популяция волков в Германии все еще считалась "неблагоприятной". На виды, занесенные в этот список, нельзя объявлять охоту в соответствии с законодательством ЕС.

Европейская комиссия еще в 2023 году объявила о намерении изменить статус волков с "строго охраняемого" на "охраняемый", что в будущем сделало бы возможной охоту на этих животных.

Это было личной инициативой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году. Также ее поддержали охотничьи и фермерские ассоциации ЕС, ссылаясь на необходимость защитить скот.