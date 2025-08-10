Речницю Державного департаменту США призначають на посаду в ООН

Президент США Дональд Трамп у суботу оголосив, що призначає речницю Державного департаменту Теммі Брюс заступником представника США в ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Я радий оголосити, що призначаю Теммі Брюс, великого патріота, телеведучу і автора бестселерів, нашим наступним заступником представника Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй у ранзі посла", – написав Трамп у дописі на Truth Social, додавши, що Брюс "служила з відзнакою" на своїй нинішній посаді речниці Державного департаменту і "буде блискуче представляти нашу країну в Організації Об'єднаних Націй".

Брюс була однією з найбільш публічних осіб Державного департаменту в перші шість місяців другого терміну Трампа, проводячи регулярні пресбрифінги про зовнішню політику адміністрації.

Її призначення припадає на час, коли Сполучені Штати не мають постійного лідера в Організації Об'єднаних Націй; Майк Волц, який недовго працював радником Трампа з питань національної безпеки, минулого місяця пройшов слухання щодо його затвердження на посаді посла в ООН, але Сенат у повному складі ще не проголосував за його кандидатуру.

Трамп спочатку призначив Брюс, колишню співробітницю Fox News, на посаду в Державному департаменті в січні, додавши її до свого довгого списку кандидатів на посади в адміністрації з консервативної мережі.

Посада заступника представника в ООН має бути затверджена Сенатом, що поставить колишню речницю під пильну увагу законодавців.

У разі затвердження Брюс вступить на цю посаду в той час, коли політичні рішення адміністрації Трампа – зокрема, її тверда підтримка Ізраїлю на тлі зростаючої критики з боку світової спільноти щодо наступу на Газу – поставили США в протиріччя з давніми союзниками.

Нагадаємо, Майкл Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.