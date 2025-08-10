Пресс-секретаря Государственного департамента США назначают на должность в ООН

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что назначает пресс-секретаря Государственного департамента Тэмми Брюс заместителем представителя США в ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Я рад объявить, что назначаю Тэмми Брюс, большого патриота, телеведущую и автора бестселлеров, нашим следующим заместителем представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций в ранге посла", – написал Трамп в заметке на Truth Social, добавив, что Брюс "служила с отличием" на своей нынешней должности спикера Государственного департамента и "будет блестяще представлять нашу страну в Организации Объединенных Наций".

Брюс была одним из самых публичных лиц Государственного департамента в первые шесть месяцев второго срока Трампа, проводя регулярные пресс-брифинги о внешней политике администрации.

Ее назначение приходится на время, когда Соединенные Штаты не имеют постоянного лидера в Организации Объединенных Наций; Майк Уолтц, недолго работавший советником Трампа по вопросам национальной безопасности, в прошлом месяце прошел слушания по его утверждению в должности посла в ООН, но Сенат в полном составе еще не проголосовал за его кандидатуру.

Трамп первоначально назначил Брюс, бывшую сотрудницу Fox News, на должность в Государственном департаменте в январе, добавив ее к своему длинному списку кандидатов на должности в администрации из консервативной сети.

Должность заместителя представителя в ООН должна быть утверждена Сенатом, что поставит бывшую пресс-секретаря под пристальное внимание законодателей.

В случае утверждения Брюс вступит в эту должность в то время, когда политические решения администрации Трампа – в частности, ее твердая поддержка Израиля на фоне растущей критики со стороны мирового сообщества относительно наступления на Газу – поставили США в противоречие с давними союзниками.

Напомним, Майкл Уолтц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.