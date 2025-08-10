В Сербии министр перенес инсульт в прямом эфире

В Сербии продолжает восстанавливаться в больнице министр финансов Дарко Глишич, который перенес инсульт в прямом эфире.

Во время интервью на сербском канале TV Pink Дарко Глишичу стало плохо, и трансляция была прервана. На записях, которые распространили различные медиа, видно, что ведущие обеспокоены состоянием министра.

#6Ago 🇷🇸 El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, permanece en estado grave tras haber sufrido un derrame cerebral este martes durante una aparición en vivo en un programa de televisión. pic.twitter.com/XCzoH8OVR5 – QueTripaInforma (@QueTripaInforma) August 6, 2025

Милош Вучевич, президент правящей партии SNS, в воскресенье посетил Дарко Глишича в больнице после того, как министр перенес инсульт во вторник, когда был гостем утренней программы на телеканале Pink.

Президент Александар Вучич также посещал Глишича в четверг после того, как министру сделали операцию.

"Глишич разговаривает, это еще не совсем нормально, но это прекрасно, что он разговаривает. Он двигает правой рукой и правой ногой, что является большими изменениями. Хорошо, что он может сказать, когда ему стало плохо и как это произошло", – рассказал Вучич.

Он отметил, что повезло, что Дарко Глишич перенес инсульт прямо в студии TV Pink, которая находится недалеко от больницы.

"К счастью, это произошло в Белграде, и это подводит нас к некоторым другим вещам, которые я обсуждал с министром Златибором Лончаром, который, как и в миллионе других случаев для всех обычных и нормальных людей, сделал огромную работу по этому вопросу – как решить вопрос экстренных служб в отдаленных местах", – сказал Вучич.

