В Сербии министр перенес инсульт в прямом эфире

Новости — Воскресенье, 10 августа 2025, 14:10 — Иванна Костина

В Сербии продолжает восстанавливаться в больнице министр финансов Дарко Глишич, который перенес инсульт в прямом эфире.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Blic.rs.

Во время интервью на сербском канале TV Pink Дарко Глишичу стало плохо, и трансляция была прервана. На записях, которые распространили различные медиа, видно, что ведущие обеспокоены состоянием министра.

Милош Вучевич, президент правящей партии SNS, в воскресенье посетил Дарко Глишича в больнице после того, как министр перенес инсульт во вторник, когда был гостем утренней программы на телеканале Pink.

Президент Александар Вучич также посещал Глишича в четверг после того, как министру сделали операцию.

"Глишич разговаривает, это еще не совсем нормально, но это прекрасно, что он разговаривает. Он двигает правой рукой и правой ногой, что является большими изменениями. Хорошо, что он может сказать, когда ему стало плохо и как это произошло", – рассказал Вучич.

Он отметил, что повезло, что Дарко Глишич перенес инсульт прямо в студии TV Pink, которая находится недалеко от больницы.

"К счастью, это произошло в Белграде, и это подводит нас к некоторым другим вещам, которые я обсуждал с министром Златибором Лончаром, который, как и в миллионе других случаев для всех обычных и нормальных людей, сделал огромную работу по этому вопросу – как решить вопрос экстренных служб в отдаленных местах", – сказал Вучич.

Напомним, министр финансов Чехии Збинек Станюра был вынужден отменить восхождение на священную гору Радгошть, которое происходило в рамках предвыборной кампании, после того, как ему стало плохо.

Сербия
