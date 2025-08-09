Чеському міністру стало погано перед походом на священну гору

Міністр фінансів Чехії Збінєк Станюра був змушений скасувати сходження на священну гору Радгошть, яке відбувалося в межах передвиборчої кампанії, після того, як йому стало погано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Станюрі напередодні сходження на Радгошть стало зле, і в лікарні йому поставили крапельницю, після чого відпустили додому.

Розглядався варіант, що глава чеського Мінфіну все ж зможе долучитись до сходження вранці в суботу, але він був змушений повернутись до лікарні для ще однієї процедури.

Як наслідок, Станюру довезли на автомобілі вже до сідловини Пустевни – місця, де учасники сходження продовжили свій похід.

У заході взяли участь близько двох десятків політиків чеської урядової коаліції SPOLU, зокрема голова списку блоку у Злінському краї, де розташований Радгошть, а також депутат чеського парламенту Якуб Янда.

Як повідомлялось, популістська партія ANO експрем’єра Чехії Андрея Бабіша продовжує лідирувати у рейтингах перед парламентськими виборами, що пройдуть восени 2025 року.

