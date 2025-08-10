Вэнс: и россияне, и украинцы, вероятно, будут недовольны урегулированием в войне

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти стороны при посредничестве США.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

Вэнс отметил, что в его глазах прекращение конфликта выглядит очень непростым.

"Если вы возьмете нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной и попытаетесь найти какое-то урегулирование путем переговоров, которое устроит и украинцев, и россиян, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства, то это не сделает никого слишком счастливым", – сказал он.

"И русские, и украинцы, вероятно, в конце концов, будут недовольны этим, но я не думаю, что вы можете сесть и провести эти переговоры без лидерства Дональда Трампа", – добавил Вэнс.

Он также пересказал свой утренний разговор с Трампом: "Возможно, это сработает, возможно, нет, но это стоит усилий, это стоит того, чтобы попробовать, и мы будем продолжать использовать дипломатическое влияние, президента Соединенных Штатов, чтобы достичь и положить конец этому конфликту".

Кроме того, Джей Ди Вэнс не думает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным до встречи последнего с американским лидером Дональдом Трампом была бы продуктивной.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.