Фіцо відповів на критику МЗС України, згадавши про замах на своє життя

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відповів на критику з Києва після своїх нещодавніх заяв і згадав, що його "суверенна думка щодо конфлікту" ледь не коштувала йому життя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Фіцо заявив, що не згоден з твердженням українського Міністерства закордонних справ, що він вдається до "відверто образливої риторики по відношенню до України та українського народу".

"Я бажаю негайного справедливого миру для України і припинення безглуздого вбивства слов'ян", – заявив він.

Фіцо зазначив, що Словаччина входить до числа країн, які найбільш інтенсивно допомагають Україні.

"Однак добросусідські відносини не можуть бути квитком в один кінець. Україна очікує, що всі повинні завжди йти їй назустріч. Словацька Республіка забезпечує Україну критично важливими поставками електроенергії, а Україна використовує європейське законодавство, яке зобов'язує нас надати словацьку інфраструктуру для постачання газу на територію України. З іншого боку, український президент припинив постачання газу до Словаччини через українську територію, чим завдав значної шкоди Словаччині", – пригадав Фіцо.

Він також вважає, що війна в Україні спотворила свободу слова в ЄС.

"Будь-яка думка, відмінна від обов'язкової, різко критикується і засуджується, навіть якщо вона ґрунтується на об'єктивній інформації. Я відкидаю такі навмисні викривлення фундаментальних прав. З усією повагою до української дипломатії, я повинен підкреслити, що право на іншу думку, висловлену в нормальний спосіб, є основою демократії, і що обмеження цього права є початком кінця демократії", – сказав Фіцо.

Він пообіцяв підтримувати право на свободу вираження інакшої думки, навіть якщо це викликає нервозність серед колег в ЄС і в Україні.

"Навіть якщо моя суверенна думка щодо військового конфлікту в Україні ледь не коштувала мені життя", – сказав Фіцо, натякаючи на минулорічний замах проти нього.

Раніше українське зовнішньополітичне відомство засудило відверто образливу риторику на адресу України та українського народу з боку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Напередодні, коментуючи саміт лідерів США і РФ, Фіцо заявив, що неважливо, про що домовляться Дональд Трамп та Владімір Путін – найбільше постраждає Україна.

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна", – заявив Фіцо.